Игрок сборной Аргентины: В Украине я провел ужасный год

Новости спорта:Экс-игрок Металлиста недоволен своим периодом в Украине.

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес вспомнил о своих выступлениях в харьковском "Металлисте" в сезоне 2013/14.

"После трех относительно удачных лет в "Катанье", мною заинтересовались более сильные клубы: "Интер", "Атлетико". Однако неожиданно пришло приглашение из "Металлиста", который должен был играть в Лиге чемпионов и боролся с "Шахтером" за чемпионский титул. К тому же в команде было много аргентинцев, поэтому я подумал: "Почему бы и нет? По крайней мере, поиграю в еврокубках и заработаю денег".

Увы, но год в "Металлисте" оказался ужасным, хотя и выгодным с экономической точки зрения. Дисквалификация клуба от УЕФА, проблемы адаптации, потом в Украине началась война... Кто-то говорит, что я сбежал, но я просто не мог рисковать своей семьей.

Мне не удалось дебютировать в Лиге чемпионов в "Металлисте", но я сделал это с "Аталантой", хотя начало выступлений в турнире было неудачным. И в конце концов судьба нашего выхода в плей-офф решалась в Харькове. Это была как "компенсация" свыше — именно в этом городе, хоть и с другой командой, я достиг пока что наивысшей точки своей клубной карьеры".