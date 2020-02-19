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Президент Атлетико: Стадион Ливерпуля не прошел бы проверку УЕФА

Президент Атлетико: Стадион Ливерпуля не прошел бы проверку УЕФА
17:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Энрике Сересо считает, что "Энфилд" - слишком старый стадион.

Президент "Атлетико" Энрике Сересо после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0) высказался о домашнем стадионе мерсисайдского клуба, на котором пройдёт ответная встреча.

"Энфилд" — отличный стадион, который посещает множество фантастических болельщиков, но также это очень старый стадион. Если бы УЕФА провёл техническую проверку на "Энфилде", стадион не смог бы её пройти", — приводит слова Сересо Football Espana со ссылкой на Gol TV.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Атлетико" состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" 11 марта.

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Напомним, действующим победителем турнира является "Ливерпуль". В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0.

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ФК Ливерпуль, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Энрике Сересо.
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