Неймар подверг критике ПСЖ

Новости спорта:Неймар пожаловался на руководство клуба.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).

"Трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Мы много говорили, и мне это не понравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это отразилось на мне", — приводит слова Неймара RMC Sports.

До матча с "Боруссией" Неймар пропустил три матча в чемпионате Франции и одну игру в Кубке страны.

Ответный матч между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится 11 марта в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Напомним, действующим победителем турнира является "Ливерпуль". В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0.