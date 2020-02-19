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Барселона сегодня подпишет нападающего

Барселона сегодня подпишет нападающего
18:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Барселона" сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего "Леганеса" Мартина Брайтвайта.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб уже оповестил руководство Примеры о трансфере игрока за € 18 млн. Именно такая сумма прописана в качестве отступных 28-летнего футболиста в контракте с "Леганесом".

Ранее Примера разрешила "Барселоне" дозаявить одного игрока вне трансферного периода из-за серии травм. Луис Суарес и Усман Дембеле получили повреждения, которые, по всей видимости, не позволят им сыграть до конца сезона.

В правилах Примеры прописаны подобные случаи, при которых клубам разрешают дозаявить игроков.

Барселона определилась с альтернативой Дембеле

В текущем сезоне Брайтвайт забил 6 мячей в 24 матчах за "Леганес". Он выступает за испанский клуб с января 2019 года, в "Леганес" футболист перебрался из "Мидлсбро".

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Мартин Брайтвайт.
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