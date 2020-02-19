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Коноплянка: А что-то у меня не получалось?

Коноплянка: А что-то у меня не получалось?
19:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Евгений Коноплянка пообщался с прессой накануне первого матча с Бенфикой.

Шахтер в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Бенфикой в Харькове. Атакующий полузащитник "горняков" Евгений Коноплянка прокомментировал предстоящий поединок и рассказал, что нужно сделать его команде для достижения положительного результата.

"Первое — нам нужно смотреть на нашу игру, потому что мы играем дома. Считаю, только при своих трибунах мы можем сыграть так агрессивно, что мы сами, возможно, не будем понимать, что может так сыграть. Думаю, мы должны поверить в свои силы, сконцентрироваться, чтобы добиться того результата, который нам необходим", — подытожил Коноплянка.

Украинский хавбек присоединился к стану "оранжево-черных" прошлой зимой. Он опроверг слухи о том, что у него были какие-то проблемы с адаптацией в новой команде.

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"А что-то у меня не получалось? Скажите что, — пошутил Евгений. — На самом деле, я все пониманию. Первую неделю я знакомился с ребятами, хотя по сути знакомиться и не было с кем. Понимаете, я их хорошо знаю, ведь это ребята со сборной. Я также много матчей сыграл в чемпионате Украины против них, поэтому они были как мои соседи. Я находился тогда каждый день на сборах с ребятами, мы как-то сблизились. Поверьте, не было никакого дискомфорта с первого дня, как я перешел в Шахтер", — заявил Коноплянка на пресс-конференции.

Матч Шахтер — Бенфика состоится в четверг, 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 19:55 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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