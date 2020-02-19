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Среда, 19.02.2020
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Ювентус готов включить Рэмси в сделку по Погба

Ювентус готов включить Рэмси в сделку по Погба
20:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ювентус работает над возвращением Поля Погба.

Полузащитник Аарон Рэмси перешел в Ювентус на правах свободного агента прошлым летом, однако текущий сезон может стать для него последним в туринском клубе.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "старой синьоры" всерьез настроено вернуть хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба в следующее трансферное окно и готово предложить за него Рэмси, а также 50-60 миллионов евро в качестве доплаты.

"Красные дьяволы", в свою очередь, готовы расстаться с 26-летним французом не менее чем за 100 миллионов евро, несмотря на желание самого Погба сменить клубную прописку.

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Ранее уже появлялась информация о том, что Ювентус планирует продать Рэмси следующим летом, поскольку валлиец не смог закрепиться в качестве игрока основного состава.

Аарон Рэмси уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге, где он с 2008 по 2019 защищал цвета лондонского Арсенала.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол, Аарон Ремси, Новости футбвола.
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