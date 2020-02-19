Тренер Шахтера высказался о расизме в футболе

Новости спорта:Главный тренер Шахтера Луиш Каштру затронул тему расовой дискриминации перед игрой с Бенфикой.

Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с расизмом в современном футболе, отметив, что ответственные люди должны что-либо предпринимать, так не может продолжаться.

"Это сложная для обсуждения тема с одной стороны, но и простая с другой. Мы уже встречались с этим сами. Можно сейчас говорить о дискриминации, расизме, дискриминации между мужчинами и женщинами. Но сейчас не будем углубляться в эту тему, поговорим чисто о расизме.

Недавно произошла ситуация с Тайсоном и Дентиньо. Это всегда ранит до глубины души. Сейчас произошла очень схожая ситуация в Португалии с Марегой. Конечно же, я не могу не передать ему большой привет и поддержку. Абсолютно ужасно, все что происходит.

К сожалению, очень часто в мире происходит, что люди просто отворачиваются, смотрят в сторону, делают вид, что ничего не происходит. Те люди, которые должны действительно наказывать, как-то устранять эти проблемы, создавать определенные законы.

Футбольный матч – место, куда люди приходят для развлечения, чтобы получить определенное наслаждение от того, что происходит на футбольном поле или от чего-то еще. К сожалению, в последнее время мы видим постоянные унижения, выкрики, освистывания.

Это происходит между игроками, тренерами и даже между болельщиками, которые оскорбляют своих же тренеров и футболистов. Это ненормально. Те ответственные люди, которые были на подобных матчах, приезжают домой, ложатся спать и совершенно об этом не думают.

Мы должны как-то бороться с этим. Это не должно проходить просто так. Должны создаваться определенные законы, правительство должно действительно инвестировать в дисциплину, поведение. Если мы не будем это делать, все будет происходить точно так же.

Не стоит забывать, что такое происходит в тишине вокруг, когда никто не видит. Если это публичная тема, когда это происходит с каким-то знаменитым человеком, как Марега, тогда ситуация громко обсуждается. А когда люди страдают в разных уголках мира, в тишине, никто об этой теме не говорит. Нужно бороться с этим, так продолжаться не может", – сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Начало матча Шахтер — Бенфика, который состоится в четверг, 20 февраля, запланировано на 19:55.