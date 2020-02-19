Скачать
Среда, 19.02.2020
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне
Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне
Неймар подверг критике ПСЖ
Неймар подверг критике ПСЖ

Тренер Шахтера высказался о расизме в футболе

Тренер Шахтера высказался о расизме в футболе
20:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Шахтера Луиш Каштру затронул тему расовой дискриминации перед игрой с Бенфикой.

Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с расизмом в современном футболе, отметив, что ответственные люди должны что-либо предпринимать, так не может продолжаться.

"Это сложная для обсуждения тема с одной стороны, но и простая с другой. Мы уже встречались с этим сами. Можно сейчас говорить о дискриминации, расизме, дискриминации между мужчинами и женщинами. Но сейчас не будем углубляться в эту тему, поговорим чисто о расизме.

Недавно произошла ситуация с Тайсоном и Дентиньо. Это всегда ранит до глубины души. Сейчас произошла очень схожая ситуация в Португалии с Марегой. Конечно же, я не могу не передать ему большой привет и поддержку. Абсолютно ужасно, все что происходит.

К сожалению, очень часто в мире происходит, что люди просто отворачиваются, смотрят в сторону, делают вид, что ничего не происходит. Те люди, которые должны действительно наказывать, как-то устранять эти проблемы, создавать определенные законы.

Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой

Футбольный матч – место, куда люди приходят для развлечения, чтобы получить определенное наслаждение от того, что происходит на футбольном поле или от чего-то еще. К сожалению, в последнее время мы видим постоянные унижения, выкрики, освистывания.

Это происходит между игроками, тренерами и даже между болельщиками, которые оскорбляют своих же тренеров и футболистов. Это ненормально. Те ответственные люди, которые были на подобных матчах, приезжают домой, ложатся спать и совершенно об этом не думают.

Мы должны как-то бороться с этим. Это не должно проходить просто так. Должны создаваться определенные законы, правительство должно действительно инвестировать в дисциплину, поведение. Если мы не будем это делать, все будет происходить точно так же.

Не стоит забывать, что такое происходит в тишине вокруг, когда никто не видит. Если это публичная тема, когда это происходит с каким-то знаменитым человеком, как Марега, тогда ситуация громко обсуждается. А когда люди страдают в разных уголках мира, в тишине, никто об этой теме не говорит. Нужно бороться с этим, так продолжаться не может", – сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Начало матча Шахтер — Бенфика, который состоится в четверг, 20 февраля, запланировано на 19:55.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо подписало футболиста лондонского Арсенала
02 Все серьезно: Ман Сити рискует получить еще одно наказание
03 Джошуа: Буду драться против Усика в ближайшее время
04 Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
05 Невероятный Холанд - в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь