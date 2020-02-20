"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"

Новости спорта:В Милане и Лондоне завершились очередные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболисты итальянской "Аталанты" со счетом 4:1 уверенно победили испанскую "Валенсию", а в параллельном матче английский "Тоттенхэм" уступил немецкому "Лейпцигу" - 0:1.

Результат первого противостояния "Аталанты" и "Валенсии" решили голы Ханса Хатебура, который вывел клуб из Бергамо вперед на 16-й минуте и второй раз отличился на 63-й, Йосипа Иличича (словенец удвоил преимущество ударом в "девятку" на 42-й минуте) и Ремо Фройлера (64). "Валенсия" отыграла один мяч благодаря Денису Черышеву, который точно пробил из-за пределов штрафной в нижний правый угол ворот Пьерлуиджи Голлини на 66-й минуте.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заменил капитана хозяев Алехандро Гомеса за 10 минут до финального свистка.

В Лондоне успех "Лейпцигу" над "Тоттенхэмом" принес Тимо Вернер, который реализовал пенальти на 58-й минуте.

Ответные поединки состоятся 10 марта на "Месталье" в Валенсии и "СБ Арене" в Лейпциге.

На следующей неделе пройдут еще четыре игры 1/8 финала Лиги чемпионов. 25 февраля: "Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия), "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания); 26 февраля: "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия), "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия). Повторные поединки намечены на 17-18 марта.

Как сообщалось, накануне испанский "Атлетико" в Мадриде обыграл действующего обладателя титула "Ливерпуль" (1:0), а немецкая "Боруссия" в Дортмунде нанесла поражение французскому "Пари Сен-Жермен" (2:1). Судьба путевок в четвертьфинал в этих дуэлях решится 11 марта на аренах "Энфилд" в Ливерпуле и "Парк-де-Пренс" в Париже.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА 30 мая будет принимать 80-тысячный Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле (Турция).