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Четверг, 20.02.2020
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Шедевр Иличича - в обзоре матча Аталанта - Валенсия (Видео)

Шедевр Иличича - в обзоре матча Аталанта - Валенсия (Видео)
08:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Представляем вашему вниманию видео обзор поединка Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта на Сан Сиро не оставила шансов Валенсии. Поединок завершился со счетом 4:1.

За бергамасков дважды отметился Хатебур, а также по разу поразили ворота Доменека Иличич и Фройлер. "Летучие мыши" ответили лишь ударом Дениса Черышева.

"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"

Обзор матча:

Аталанта - Валенсия 4:1

Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 — Черышев, 66

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Кальдара (Сапата, 75) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 90+2) — Иличич, А. Гомес (Малиновский, 81)

Валенсия: Доменек — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — М. Гомес (Гамейро, 73), Гедеш (Черышев, 65)

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ФК Шахтер, ФК Валенсия, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
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