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Четверг, 20.02.2020
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Лидер Бенфики: Шахтер - очень хорошая команда

Лидер Бенфики: Шахтер - очень хорошая команда
08:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Сегодня, 20 февраля, донецкий Шахтер в Харькове сыграет против Бенфики.

Сегодня, 20 февраля, донецкий Шахтер в рамках 1/16 финала Лиги Европы примет лиссабонскую Бенфику в Харькове. Поединок начнется в 19:55 по киевскому времени.

Марокканский полузащитник "орлов" Адель Таарабт высказался касательно шансов своей команды на победу, а также прокомментировал игру "оранжево-черных".

"Буду ли я в старте завтра? Не знаю. Вам лучше спросить у тренера, потому что решает он. Я всегда доступен для команды и в любой момент, когда делается ставка на меня, стараюсь отдать на поле максимум. У нас очень качественный состав, и у наставника есть выбор. Для меня не проблема сыграть с любым футболистом.

В последних поединках возникли определенные проблемы в обороне? Как сказать. Да, два последних результата в чемпионате не в нашу пользу, но я считаю, мы очень хорошо играли. Если вы смотрели последний матч, то видели, что мы могли побеждать 2:0 или 3:0 к перерыву. Конечно, когда не добиваешься результата в такие моменты, могут быть сложности. Наши амбиции – выигрывать в каждом матче. И когда этого не происходит, все спрашивают с нас. Однако ничего не изменилось: мы усердно работаем, стараемся играть в лучший футбол и прилетели сюда, чтобы добиться хорошего результата.

Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой

Какие ожидания от матча с Шахтером? Как и от каждого: выйти на поле и постараться выиграть. Мы уважаем Шахтер, потому что это хорошая команда, как и мы, наш соперник выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Хотим одержать победу", - приводит его слова официальный сайт "горняков".

Напомним, что ранее Адель выступал за Ланс, Тоттенхэм, КПР, Фулхэм, Милан и Дженоа.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Новости футбола, Адель Таарабт.
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