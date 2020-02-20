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Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов

Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов
08:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лионель Месси назвал четыре команды, которые считает самыми сильными в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Нападающий Барселоны Лионель Месси назвал четыре команды, которые считает самыми сильными в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Все соперники непростые. Парижане приехали в Дортмунд и проиграли. Ливерпуль тоже уступил в гостях у Атлетико. Ливерпуль, Ювентус, Париж и Мадрид - самые сильные на сегодня.

Удивился ли я победе Атлетико над Ливерпулем? Если честно, то нет. В день, когда проходила жеребьевка мы говорили в раздевалке, что будет очень равная борьба, потому что Атлетико создает хорошую конкуренцию в этом турнире. Команда сильна в двухматчевых дуэлях, что она снова и показала. Симеоне проделал потрясающую работу. Год за годом команда обновляется, игроки приходят и уходят, но клуб продолжает играть с долгосрочной идеей, когда игроки уверены в том, что они делают", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

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Отметим, что Барселона первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет против Наполи на выезде 25 февраля.

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ПСЖ, ФК Барселона, Лионель Месси, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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