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Четверг, 20.02.2020
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Легкая прогулка: обзор матча Ман Сити - Вест Хэм (Видео)
09:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Манчестер Сити легко обыграл Вест Хэм в матче АПЛ.

В среду, 19 февраля, Манчестер Сити принимал Вест Хэм в матче 26-го тура АПЛ.

"Горожане" одержали уверенную победу над соперником.

Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой

Смотри видео голов Манчестер Сити - Вест Хэм:

Манчестер Сити – Вест Хэм 2:0

Голы: Родри, 30, Де Брюйне, 62

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Лапорт (Стоунз, 65), Менди – де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Родри – Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

Вест Хэм: Фабианьски – Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Масуаку – Райс, Нобл, Соучек – Антонио, Снодграсс (Боуэн, 80)

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ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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