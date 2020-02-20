Легкая прогулка: обзор матча Ман Сити - Вест Хэм (Видео)

В среду, 19 февраля, Манчестер Сити принимал Вест Хэм в матче 26-го тура АПЛ.
"Горожане" одержали уверенную победу над соперником.
Смотри видео голов Манчестер Сити - Вест Хэм:
Манчестер Сити – Вест Хэм 2:0
Голы: Родри, 30, Де Брюйне, 62
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Лапорт (Стоунз, 65), Менди – де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Родри – Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.
Вест Хэм: Фабианьски – Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Масуаку – Райс, Нобл, Соучек – Антонио, Снодграсс (Боуэн, 80)