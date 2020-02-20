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"Проигрываю конкуренцию": Бутко пролил свет на свой переход в Лех

"Проигрываю конкуренцию": Бутко пролил свет на свой переход в Лех
10:21 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский защитник Богдан Бутко признался, почему покинул донецкий Шахтер.

29-летний украинский защитник Богдан Бутко рассказал о переходе из донецкого «Шахтера» в польский «Лех».

— Луиш Каштру говорил, что не рассчитывает на тебя?

— Поначалу я просто тренировался, а потом сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату.

Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой

— У тебя аренда до конца сезона, что потом?

— Сейчас трудно что-то прогнозировать. Для меня важно заиграть в «Лехе», помочь команде выполнить задачи, а там посмотрим. Сейчас мне дали USB-флешку с некоторыми матчами команды, чтобы я и самостоятельно знакомился с принципами игры коллектива.

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