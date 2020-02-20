Месси оценил бомбардирские способности Роналду

Новости спорта:Лионель Месси высказался о своем главном сопернике в карьере.

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал тот факт, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду в свои 35 лет продолжает забивать.

"Это нормально, что он продолжает забивать. Он - нападающий-хищник, он любит забивать. Криштиану забьет в любой день, когда играет. Он обладает множеством хороших качеств нападающего, и как минимум он трансформируется", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Отметим, что в текущем сезоне Роналду забил в 29 матчах 24 гола и совершил три ассиста. Месси в 27 играх оформил 19 голов и 16 результативных передач.

Ранее Месси прокомментировал дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов.