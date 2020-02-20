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Четверг, 20.02.2020
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Названы сроки восстановления Соломона

Названы сроки восстановления Соломона
11:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Манор Соломон может вернуться на поле уже в апреле.

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон может вернуться на поле уже в апреле, сообщает телеканал Футбол 1/2/3.

Израильтянин восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. Первоначально считалось, что полузащитник не сможет сыграть за Шахтер раньше конца апреля-начала мая.

Израильтянин повредил заднюю поверхность бедра на тренировочном сборе команды в Турции.

В нынешнем сезоне Соломон забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах Горняков во всех турнирах.

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Шахтер подписал Соломона в январе 2019 года. Сообщалось, что трансфер обошелся чемпионам Украины в 5,8 миллиона евро.

Шахтер лидирует в чемпионате Украины, набрав 50 очков после 18 туров. 23 февраля Горняки примут Десну, а уже сегодня сыграют первый матч плей-офф Лиги Европы против Бенфики.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Манор Соломон.
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