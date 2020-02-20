Скачать
Четверг, 20.02.2020
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш

Ювентус нашел альтернативу Погба в Германии

Ювентус нашел альтернативу Погба в Германии
11:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ювентус рассматривает Алькантару в качестве альтернативы Погба.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба остается приоритетной целью Ювентуса на трансферном рынке летом, но в случае неудачи с подписанием француза бьянконери уже определились с альтернативными кандидатурами.

Старая синьора проявляет интерес к полузащитнику Баварии Тьяго Алькантаре, чей контракт с клубом подходит к завершению в 2021 году и который не против покинуть Мюнхен.

Кроме Алькантары, в альтернативном списке Ювентуса также числятся Сандро Тонали из Брешии и Уссем Ауар из Лиона.

Месси оценил бомбардирские способности Роналду

На прошлой неделе стало известно, что руководство бьянконери уже работает над возвращением Погба в Турин, а сам француз не против вновь надеть черно-белую футболку.

Частью сделки по переходу Погба в Ювентус могут стать Аарон Рэмси и Адриен Рабьо. Один из хавбеков Старой синьоры может перебраться в Манчестер Юнайтед в придачу к финансовой компенсации за трансфер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов
02 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
03 Коноплянка: А что-то у меня не получалось?
04 Шедевр Иличича - в обзоре матча Аталанта - Валенсия (Видео)
05 Один украинский биатлонист отобрался на масс-старт на ЧМ-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь