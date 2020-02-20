Ювентус нашел альтернативу Погба в Германии

Новости спорта:Ювентус рассматривает Алькантару в качестве альтернативы Погба.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба остается приоритетной целью Ювентуса на трансферном рынке летом, но в случае неудачи с подписанием француза бьянконери уже определились с альтернативными кандидатурами.

Старая синьора проявляет интерес к полузащитнику Баварии Тьяго Алькантаре, чей контракт с клубом подходит к завершению в 2021 году и который не против покинуть Мюнхен.

Кроме Алькантары, в альтернативном списке Ювентуса также числятся Сандро Тонали из Брешии и Уссем Ауар из Лиона.

На прошлой неделе стало известно, что руководство бьянконери уже работает над возвращением Погба в Турин, а сам француз не против вновь надеть черно-белую футболку.

Частью сделки по переходу Погба в Ювентус могут стать Аарон Рэмси и Адриен Рабьо. Один из хавбеков Старой синьоры может перебраться в Манчестер Юнайтед в придачу к финансовой компенсации за трансфер.