Металлист усилился опытными исполнителями

Новости спорта:Максим Банасевич и Роберт Гегедош — игроки Металлиста 1925.

«Металлист 1925» подписал контракт с двумя новичками. Игроками харьковского клуба стали 25-летний полузащитник Максим Банасевич и 26-летний нападающий Роберт Гегедош.

Банасевич играл за «Оболонь-2» (Киев), «Десну» (Чернигов), «Колос» (Ковалевка) и «Движение (Львов). В составе последнего осенью 2019-го года провел семь поединков.

Вызывался в сборные Украины U-17 (3 матча, 2 гола), U-19 (10 матчей, 1 гол), U-20 и U-21 (по одной игре).

Ранее Гегедош выступал за «Говерлу», «Металлист», «Кремень» и «Минай».