Милан отрицает соглашение с Рангником

Новости спорта:Ранее французский L`Equipe сообщил о подписанном контракте с немецким специалистом.

Руководство Милана отрицает договоренности с немецким специалистом Ральфом Рангником.

Вчера французский L`Equipe сообщил, что немец подписал контракт с россонери и станет главным тренером клуба в новом сезоне.

Компания Elliot, которая владеет контрольным пакетом Милана, отрицает какие-либо подписанные контракты с новым тренером. Право подписи имеет исполнительный директор клуба Иван Газидис, однако, по информации собственников, он не подписывал никаких бумаг.

Ранее сообщалось, что бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник летом может занять в Милане сразу две должности — тренера и спортивного директора. Клуб при этом отрицает какие-либо договоренности.

Рангник сейчас работает главой спортивного отдела концерна Red Bull. Он покинул РБ Лейпциг в конце предыдущего сезона.

Ранее коуч также возглавлял ряд немецких клубов, но еще ни разу не работал за пределами страны. Он руководил Шальке, Хоффенхаймом, Ганновером, Штутгартом и командами низших дивизионов.

Милан идет на 8-м месте Серии А, набрав 35 очков после 24 туров.