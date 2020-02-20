Скачать
Четверг, 20.02.2020
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш

Милан отрицает соглашение с Рангником

Милан отрицает соглашение с Рангником
15:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ранее французский L`Equipe сообщил о подписанном контракте с немецким специалистом.

Руководство Милана отрицает договоренности с немецким специалистом Ральфом Рангником.

Вчера французский L`Equipe сообщил, что немец подписал контракт с россонери и станет главным тренером клуба в новом сезоне.

Компания Elliot, которая владеет контрольным пакетом Милана, отрицает какие-либо подписанные контракты с новым тренером. Право подписи имеет исполнительный директор клуба Иван Газидис, однако, по информации собственников, он не подписывал никаких бумаг.

Ранее сообщалось, что бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник летом может занять в Милане сразу две должности — тренера и спортивного директора. Клуб при этом отрицает какие-либо договоренности.

Рангник сейчас работает главой спортивного отдела концерна Red Bull. Он покинул РБ Лейпциг в конце предыдущего сезона.

Ранее коуч также возглавлял ряд немецких клубов, но еще ни разу не работал за пределами страны. Он руководил Шальке, Хоффенхаймом, Ганновером, Штутгартом и командами низших дивизионов.

Милан идет на 8-м месте Серии А, набрав 35 очков после 24 туров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Ральф Рангник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов
02 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
03 Коноплянка: А что-то у меня не получалось?
04 Шедевр Иличича - в обзоре матча Аталанта - Валенсия (Видео)
05 Один украинский биатлонист отобрался на масс-старт на ЧМ-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь