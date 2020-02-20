Игрок Шахтера: Нам рано думать о победе в Лиге Европы

Новости спорта:Майкон считает, что донецкий клуб не сможет выиграть второй по силе евротурнир.

Полузащитник Шахтера Майкон поделился мнением о предстоящем противостоянии с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы.

Бразилец оценил силу соперника и признался, что Горнякам будет непросто бороться за победу в турнире.

«Ожидания от выступления в турнире самые высокие. Лига Европы — самый важный турнир для нас в этом сезоне. Знаем, что можем пройти далеко, но для этого нужно очень много работать», — заявил Майкон в интервью Fox Sports.

«В Лиге Европы есть много команд, которые могли бы играть в Лиге чемпионов, та же Бенфика, к примеру. Шахтеру рано думать о победе в Лиге Европы, нужно делать шаг за шагом, чтобы достичь цели».

«Бенфика очень сильная команда, а для нас это самая важная игра на сегодняшний день. В составе соперника есть игроки высочайшего уровня. Мы должны подготовиться лучшим образом, чтобы добиться положительного результата дома. Так мы получим серьезное преимущество перед ответным матчем в Португалии».