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Месси не верит, что Барселона сумеет победить в Лиге чемпионов

Месси не верит, что Барселона сумеет победить в Лиге чемпионов
16:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Месси считает, что в этом году Барселона не достойна побед в ЛЧ.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил шансы своей команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Нам нужно прогрессировать. Думаю, в нынешнем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде.

В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы тебя убить, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Наполи». Первый матч пройдёт в Италии 25 февраля, ответный — в Испании 18 марта.

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