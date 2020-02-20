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Клуб Бекхэма намерен подписать трех звезд мирового футбола

Клуб Бекхэма намерен подписать трех звезд мирового футбола
19:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Клуб из MLS намерен серьезно усилиться.

Интер Майами, который через месяц проведет свою первую игру в МЛС, намерен в летнее трансферное окно пригласить в команду форварда Барселоны Лионеля Месси, нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани и хавбека Реала Луку Модрича, утверждает AS.

По данным источника, аргентинский футболист в конце 2019 года купил себе апартаменты в Майами, и может уйти из Барселоны из-за сложных отношений с руководством клуба.

Также сообщалось, что ради того, чтобы заполучить Модрича, американцы готовы увеличить его нынешнюю зарплату в два раза.

Обзор матча Аталанта - Валенсия (Видео)

Ранее утверждалось, что клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, может быть вынужден сменить свое название из-за миланского Интера.

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Лионель Месси, Новости спорта, Новости футбола, Интер Майами.
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