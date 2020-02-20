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Кака назвал лучшего тренера современности

Кака назвал лучшего тренера современности
21:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:По мнению бразильца, сейчас именно немецкий специалист лучший в мире.

Бывший футболист «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака рассказал, под чьим руководством он бы предпочёл играть — Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити») или Юргена Клоппа («Ливерпуль»).

«Непосредственно сейчас, в этом году? Клопп. Эти ребята так хороши! Я их большой поклонник. Прошлый сезон был невероятным для Пепа. «Как мне снова мотивировать свою команду? Что я могу сделать?»

И затем Юрген выигрывает Лигу чемпионов и оставляет за собой начало этого розыгрыша Премьер-лиги. Наблюдать за работой этих парней потрясающе», — цитирует Кака Sport Bible.

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После 26 туров «Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» располагается строчкой ниже, отставая на 22 очка.

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ФК Ман Сити, Кака, АПЛ, Ливерпуль, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп.
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