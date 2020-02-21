Слова наставника Бенфики после матча с Шахтером

Новости спорта:Бруну Лаже прокомментировал поражение Орлов от Шахтера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал поражение Орлов от Шахтера (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Наставник отметил, что Горняки воспользовались ошибками его команды.

«Нам не хватило гола. Вначале игра была равной, шансы имели обе команды. Никто не хотел рисковать, что было заметно. Шахтер больше времени проводил с мячом. После перерыва соперник забил, и мы спланировали две замены, но еще до этого мы сравняли. Я отменил эти замены. Счет 1:1 был приемлем для нас, учитывая то, что второй матч мы проводим дома».

«Далее инициатива перешла к нам, и в тот момент, как по мне, лучший для нас за 90 минут, мы пропустили второй мяч. Старались заставить Шахтер делать то, что они не любят, использовали ширину, контратаковали. Впереди ответный поединок в Лиссабоне, но до него еще важная игра с Жил Висенте в чемпионате. Шансы остаются, и вопрос о том, кто пройдет дальше, еще не снят», — сказал Лаже на послематчевой пресс-конференции.

– До забитого гола Бенфика не била в створ. Как вы можете оценить игру своей команды?

– Да, первый тайм провели, по сути, без моментов, не били по воротам. Первый пропущенный гол – был обрез в центре поля, потеря мяча, за которую Шахтер нас наказал. Мы делали все возможное, чтобы изменить результат и не проиграть. Но еще раз подчеркну, что все решится во втором матче.

– Почему Шахтер комфортно себя чувствовал на поле, несмотря на паузу в чемпионате?

– В некоторых моментах мы допустили ошибки, после чего Шахтер создавал моменты. Да, признаю, их у соперника сегодня было больше. Нам не удалось правильно, плотно обороняться против левого фланга «горняков», где действует Исмаили.

«Шахтер выиграл, но это лишь первый матч из двух. В следующем поединке на нашем стадионе нас поддержит много болельщиков, а мы сделаем все возможное, чтобы добиться нужного результата».

– До гола Шахтер больше контролировал игру. Это связано с тем, что команда хорошо держала мяч, или вы сознательно отдали инициативу?

– Мы следовали рисунку игры. Да, у соперника было преимущество во владении, но мы не позволяли ему свободно разворачивать атаки через центр. Если Шахтер и контролировал мяч, то чаще на своей половине. Мы не давали ему делать то, что он привык. И когда с мячом были мы, примерно так же действовал против нас Шахтер.

Ответный матч между Шахтером и Бенфикой пройдет 27 февраля в Лиссабоне.