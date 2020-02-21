Абидаль - о конфликте с Месси: Я многому научился

Новости спорта:Эрик Абидаль прокомментировал конфликт с нападающим Лионелем Месси.

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль прокомментировал конфликт с нападающим Лионелем Месси.

"Я многому научился за эти несколько дней. Понял, что есть вещи, которые должны решаться внутри клуба, а не вне его. Этого буду придерживаться в будущем. В данный момент нельзя создавать напряжение в клубе. У нас есть хорошая команда, которая борется за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов".

Абидаль также отреагировал на трансфер нападающего Мартина Брейтуэйта.

"Покупка Брейтуэйта? У нас есть несколько травмированных игроков. Если бы у Дембеле не было повреждения, то мы не стали бы никого покупать", - цитирует Абидаля El Chiringuito.