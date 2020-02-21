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Экс-лидер Шахтера Виллиан может сменить клуб в АПЛ

Экс-лидер Шахтера Виллиан может сменить клуб в АПЛ
12:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Виллиан может продолжить карьеру в лондонском Тоттенхэме.

31-летний бразильский вингер «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме».

Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до лета 2020-го года, и он до сих пор не продлен.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» возглавляет экс-тренер «Челси» Жозе Моуриньо. «Даже когда он ушел из «Челси», мы остались друзьями. Время от времени мы обмениваемся сообщениями», — отметил Виллан.

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В текущем сезоне бразильский футболист провел за «Челси» 32 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €32 миллиона.

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Виллиан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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