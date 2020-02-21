Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Новости спорта:Игрок дортмундской Боруссии — лучший игрок недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в «твиттере» организации.

Норвежский нападающий сделал дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1) и добыл для команды преимущество перед ответным матчем.

На эту награду также претендовали защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди, который помог своей команде со счётом 1:0 обыграть «Ливерпуль», защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, забивший два мяча в победной встрече с «Валенсией» (4:1). и голкипер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, совершивший четыре сейва в матче с «РБ Лейпциг» (0:1).

25 февраля в плей-офф Лиги чемпионов «Наполи» на своём поле сыграет с «Барселоной», а «Челси» примет «Баварию». 26 февраля «Ювентус» на выезде встретится с «Лионом», а «Манчестер Сити» будет гостить у мадридского «Реала».