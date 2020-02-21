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Почему Александрия получила трансферный бан: ответ ФИФА

Почему Александрия получила трансферный бан: ответ ФИФА
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Трансферный бан “Александрии”: клуб должен выплатить $233 тысячи долга Баришичу.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) разъяснила природу долга, из-за которого “Александрия” получила запрет на регистрацию игроков в Украине и международных соревнованиях УЕФА.

В ответе ФИФА на запрос Sport Arena, в частности, речь идет о долге бывшему игроку “Александрии” Йосипу Баришичу, который в сумме составляет 233 000 долларов плюс проценты.

“Мы можем подтвердить, что решение по этому делу было принято Палатой по разрешению споров 27 мая 2014 года. ПРС обязала клуб ПФК “Александрия” выплатить игроку Баришичу 80000 долларов США плюс проценты в качестве невыплаченного вознаграждения и компенсацию в размере 153 000 долларов США плюс проценты.

Кроме того, обратите внимание, что 25 сентября 2019 года Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение в связи с невыполнением вышеупомянутого решения, принятого ПРС. К клубу был применен штраф в размере 15 000 швейцарских франков, и ему был предоставлен последний льготный период в 30 дней для выплаты суммы, причитающейся кредитору. Поскольку клуб не выплатил эту сумму в установленные сроки, Дисциплинарным комитетом ФИФА был наложен трансферный бан, который будет отменен после погашения задолженности перед кредитором”, - отметили в ФИФА.

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Как сообщалось, “Александрия” получила запрет на регистрацию новых игроков в Украине и всех международных соревнованиях под эгидой УЕФА. Данный запрет будет действовать до полного выполнения решений органов правосудия ФИФА. “Александрия” пыталась оспорить данное решение в связи с тем, что долг образовал ПФК “Александрия”, а нынешний ФК “Александрия” является другим юридическим лицом.

Сейчас футболисты "Александрии" готовятся к матчу с ковалевским "Колосом", который состоится 23 февраля в рамках 19 тура украинской Премьер-лиги.

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ФИФА, ФК Александрия, Трансфер, УПЛ, Бан, Йосип Баришич.
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