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Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
16:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард «Вулверхэмптона» Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА в «Твиттере» объявила, что нападающий английского клуба «Вулверхэмптон» Диогу Жота признан лучшим игроком первой недели плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020.

На награду претендовали также полузащитник шотландского «Рейнджерс» Янис Хаджи, форвард лиссабонского «Спортинга» Лусиано Вьетто и хавбек «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Даити Камада.

Жота в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с барселонским «Эспаньолом» оформил хет-трик, забив на 15-й, 67-й и 81-й минутах. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «волков».

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Ответный матч «Вулверхэмптон» и «Эспаньол» проведут в Барселоне на стадионе «RCDE» 27 февраля, начало — в 19:55.

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УЕФА, Лига Европы, Футбол, ЛЕ, Диогу Жота.
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