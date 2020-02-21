Печально известный вратарь возвращается в Ливерпуль

Новости спорта:Бешикташ не планирует выкупать вратаря по окончании аренды.

Немецкий вратарь Лорис Кариус вернется в Ливерпуль летом. Голкипер, принадлежащий Красным, находится в аренде в Бешикташе.

В арендном соглашении Кариуса есть пункт о возможности выкупа игрока за 7,25 миллионов фунтов. По сообщениям источника, турецкий клуб не планирует выкупать голкипера. Кариус вернется в Ливерпуль, если ранее его не возьмет другой клуб.

Ранее сообщалось, что руководство Бешикташа намерено договориться с Ливерпулем о новом арендном соглашении по немецкому голкиперу.

Кариус выступает за Бешикташ с августа 2018 года. В нынешнем сезоне Лорис провел 28 матчей за Орлов во всех турнирах, пропустив 42 гола.

Бешикташ идет на 7-м месте турецкой Суперлиги, набрав 36 очков после 22 туров. В следующем матче 22 февраля Орлы примут Трабзонспор.