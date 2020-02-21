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Президент ПСЖ дал ФИФА € 1 млн за закрытие дела о взяточничестве

Президент ПСЖ дал ФИФА € 1 млн за закрытие дела о взяточничестве
18:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заплатил ФИФА около € 1 млн, чтобы закрыть дело о взяточничестве.

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заплатил ФИФА более 1 млн швейцарских франков (примерно € 9,4 млн), чтобы урегулировать дело о взяточничестве, сообщает The Times.

ФИФА пожаловалась на Аль-Хелаифи в швейцарскую прокуратуру, но управленец позднее заключил с футбольной организацией мировое соглашение. В итоге прокуратуре пришлось прекратить расследование дела.

Напомним, вчера, 20 февраля, генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Аль-Хелаифи по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций. Обвинение также было предъявлено бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке.

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Прокуратура полагает, что президент парижан, который также управляет спортивными каналами BeIN Sports, давал взятки Вальке, чтобы получить возможность приобрести права на трансляцию турниров в Италии и Греции с 2018 по 2030 год.

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ФК ПСЖ, Лига 1, Чемпионат Франции, Нассер Аль-Хелаифи.
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