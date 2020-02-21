Неймар готов остаться в ПСЖ

Новости спорта:Бразилец Неймар готов обсудить продление контракта с «ПСЖ».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не исключает, что продолжит выступать за французский клуб после окончания нынешнего контракта, который рассчитан до 30 июня 2022 года. Бразилец готов обсудить продление сотрудничества, сообщает Le Parisien.

Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее форвард защищал цвета каталонской «Барселоны» и бразильского клуба «Сантос». Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 160 млн.

В нынешнем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач в 14 матчах французской Лиги 1. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок французской лиги) игрок записал в актив три мяча и 4 результативные передачи в 5 встречах.