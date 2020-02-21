Аллегри: Психология Роналду - потрясающий пример

Новости спорта:У Роналду пять «Золотых мячей» и куча денег, но он умудряется ставить новые цели.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о нападающем туринцев Криштиану Роналду и фаворитах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Психология Роналду — потрясающий пример. Он выиграл пять «Золотых мячей», у него куча денег, но он всегда умудряется ставить новые цели. Чтобы победить, нужно уметь жертвовать и работать. Роналду сам по себе не сильнее, чем «Ювентус».

Для победы в Лиге чемпионов нужна удача, но важно также заложить фундамент, чтобы добраться до вершины в нужный момент. В этом сезоне не вижу ни одного фаворита, сейчас нет такой команды, какая была у «Реала» три года назад», — приводит слова 52-летнего итальянца Football Italia.

Напомним, Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год.