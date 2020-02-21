Ярмоленко еще не готов вернуться

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал готовность украинского вингера Андрея Ярмоленко. Украинец продолжает восстановление после травмы бедра, сообщает клубный сайт.
«Он немного тренировался в течение недели и побыл с командой. Однако Андрей не принимал участия в основных занятиях. Думаю, он пока не готов присоединиться к команде», - рассказал Мойес.
В последний раз полузащитник сборной Украины выходил на поле 14 декабря в матче с «Саутгемптоном».
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за «Вест Хэм». Он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
«Вест Хэм» идет на 18-м месте АПЛ, набрав 24 очка после 26 туров. В следующем матче команда Мойеса сыграет на выезде против лидера «Ливерпуля» 24 февраля.