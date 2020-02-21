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Ярмоленко еще не готов вернуться

Ярмоленко еще не готов вернуться
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский полузащитник «Вест Хэма» восстанавливается после травмы.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал готовность украинского вингера Андрея Ярмоленко. Украинец продолжает восстановление после травмы бедра, сообщает клубный сайт.

«Он немного тренировался в течение недели и побыл с командой. Однако Андрей не принимал участия в основных занятиях. Думаю, он пока не готов присоединиться к команде», - рассказал Мойес.

В последний раз полузащитник сборной Украины выходил на поле 14 декабря в матче с «Саутгемптоном».

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за «Вест Хэм». Он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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«Вест Хэм» идет на 18-м месте АПЛ, набрав 24 очка после 26 туров. В следующем матче команда Мойеса сыграет на выезде против лидера «Ливерпуля» 24 февраля.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Дэвид Мойес, Андрей Ярмоленко.
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