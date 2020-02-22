Реал готов отказаться от трансфера Погба

Новости спорта:Реал Мадрид может отказаться от идеи приобретения полузащитника Поля Погба и подписать вместо него Эдуардо Камавингу.

Реал Мадрид может отказаться от идеи приобретения полузащитника Поля Погба и подписать вместо него Эдуардо Камавингу, сообщает издание Marca.

"Сливочные" считают стоимость Погба завышенной и решили остановить свое внимание на хавбеке Ренна. Камавинга оценивается в 70 млн евро, а подписать его будет не так сложно.

В подписании 17-летнего игрока также заинтересованы Барселона и Атлетико.

В текущем сезоне Камавинга провел 32 поединка в футболке Ренна, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус может предложить Рэмси МЮ как часть сделки по Погба.