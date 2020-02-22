Скачать
Суббота, 22.02.2020
Уайлдер - Фьюри: состоялась церемония взвешивания (Фото, Видео)
Уайлдер - Фьюри: состоялась церемония взвешивания (Фото, Видео)
Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)
Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине

Реал готов отказаться от трансфера Погба

Реал готов отказаться от трансфера Погба
11:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Реал Мадрид может отказаться от идеи приобретения полузащитника Поля Погба и подписать вместо него Эдуардо Камавингу.

Реал Мадрид может отказаться от идеи приобретения полузащитника Поля Погба и подписать вместо него Эдуардо Камавингу, сообщает издание Marca.

"Сливочные" считают стоимость Погба завышенной и решили остановить свое внимание на хавбеке Ренна. Камавинга оценивается в 70 млн евро, а подписать его будет не так сложно.

В подписании 17-летнего игрока также заинтересованы Барселона и Атлетико.

Икарди готов покинуть ПСЖ

В текущем сезоне Камавинга провел 32 поединка в футболке Ренна, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус может предложить Рэмси МЮ как часть сделки по Погба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер - Фьюри: состоялась церемония взвешивания (Фото, Видео)
02 Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
03 Боб Арум: Джошуа бегал по рингу, как трус
04 Легионер Динамо: Я жил в аду в течении года
05 Аллегри: Психология Роналду - потрясающий пример
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь