Оболонь-Бровар подписала экс-форварда Александрии

Новости спорта:Станислав Василенко продолжит карьеру в Оболоне-Бровар.

Нападающий Станислав Василенко продолжит карьеру в Оболоне-Бровар. Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на один год.

В первой части нынешнего сезона Василенко выступал за Александрию U-19. Нападающий провел семь матчей в чемпионате Украины U-19, не отметившись результативными действиями.

На прошлой неделе Оболонь-Бровар объявила о прекращении сотрудничества с нападающим Тарасом Пучковским.

Напомним, ко второй части сезона Пивоваров будет готовить бывший наставник второй команды клуба Олег Мазуренко. С Сергеем Ковальцом Оболонь-Бровар попрощалась в январе.

На зимний перерыв в чемпионате Первой лиги Оболонь-Бровар ушла на пятом месте в таблице. Клуб отстает от лидирующего Руха на два очка.