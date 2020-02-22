Спартак интересуется украинским чемпионом мира

Новости спорта:Кирилл Дрышлюк может перейти в Спартак из Юрмалы на правах аренды.

Полузащитник Александрии Кирилл Дрышлюк может перейти в Спартак из Юрмалы на правах аренды. 20-летний хавбек находится в расположении латвийского клуба.

Ранее сообщалось, что Александрия намерена отдать Дрышлюка в аренду, чтобы он получал больше игровой практики. Хавбек находился на просмотре в Черноморце, но переход не состоялся.

Дрышлюк присоединился к Александрии в сентябре 2018 года из кропивницкой Зирки. Летом 2019 года Кирилл в составе сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Кирилл провел два матча за первую команду Александрии в Кубке Украины. В основном Дрышлюк выступает за молодежный состав клуба в чемпионате U-21.

Александрия идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. 23 февраля команда Владимира Шарана дома примет Колос.

В 2019 году Спартак занял пятое место в чемпионате Латвии.