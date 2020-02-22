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Спартак интересуется украинским чемпионом мира

Спартак интересуется украинским чемпионом мира
11:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Кирилл Дрышлюк может перейти в Спартак из Юрмалы на правах аренды.

Полузащитник Александрии Кирилл Дрышлюк может перейти в Спартак из Юрмалы на правах аренды. 20-летний хавбек находится в расположении латвийского клуба.

Ранее сообщалось, что Александрия намерена отдать Дрышлюка в аренду, чтобы он получал больше игровой практики. Хавбек находился на просмотре в Черноморце, но переход не состоялся.

Дрышлюк присоединился к Александрии в сентябре 2018 года из кропивницкой Зирки. Летом 2019 года Кирилл в составе сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира.

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В нынешнем сезоне Кирилл провел два матча за первую команду Александрии в Кубке Украины. В основном Дрышлюк выступает за молодежный состав клуба в чемпионате U-21.

Александрия идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. 23 февраля команда Владимира Шарана дома примет Колос.

В 2019 году Спартак занял пятое место в чемпионате Латвии.

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Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, Кирилл Дрышлюк.
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