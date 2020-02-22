Месси не верит в победу Барселоны в Лиге чемпионов

Новости спорта:Лионель Месси уверен, что каталонцы будут до последнего сражаться за победу в двух турнирах.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уверен, что каталонцы будут до последнего сражаться за победу в двух турнирах – Примере и Лиге чемпионов. Слова игрока приводит Mundo Deportivo.

«Думаю, мы будем сражаться до самого конца, Ла Лига не закончится после Эль Класико, какой бы результат в нем ни был зафиксирован. После него будут и другие важные матчи – нас ожидают тяжелые выезды, Реал тоже. Можно проиграть и дома или сыграть вничью, как Реал с Сельтой. С нами такое тоже может случиться.

Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны сильно прибавить. Думаю, сегодня мы недостаточно хороши для победы в ней».

Напомним, «Барса» вылетела из Кубка Испании, и идет второй в Примере.