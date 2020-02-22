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Клопп сравнил предложение от Ливерпуля со знакомством с женой

Клопп сравнил предложение от Ливерпуля со знакомством с женой
14:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрген Клопп рассказал, что он испытал, узнав о интересе Ливерпуля.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему решил возглавить мерсисайдскую команду.

«Интерес проявляли многие команды, но я должен был сначала устроить себе отпуск. Я узнал от агента, что мной интересуется „Ливерпуль“, и сразу почувствовал то же самое, что испытал, встретив свою первую жену.

Я увидел её и подумал: „Хорошо, я женюсь на ней“. Также было с клубом. Я почувствовал, что это правильно, с первых минут», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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Клопп ранее работал в таких командах как «Майнц» и дортмундская «Боруссия». Под руководством Клоппа «шмели» дважды становились чемпионами Германии (сезон-2010/11, 2011/12). В сезоне-2018/19 Клопп привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов.

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АПЛ, Ливерпуль, Юрген Клопп, Новости спорта.
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