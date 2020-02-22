Клопп рассказал о переходе Холанда в Боруссию Д

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал переход Эрлинга Холанда в Боруссию Д.

В зимнее трансферное окно норвежский нападающий Эрлинг Холанд перешел из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал этот переход, заявив, что больше ни у кого не было шансов на его подписание.

"Холанд сделал идеальный выбор в пользу Дортмунда. Боруссии нужен был нападающий. Все обвиняют Манчестер Юнайтед в том, что они не смогли подписать Холанда, но и мы бы его тоже не подписали. Не скажу, что мы пытались. Это так, к слову.

Он хотел скорее перейти в команду, где он смог бы получить много игровой практики. Ни у кого больше не было шансов на его подписание. Я уверен в этом, кто бы что ни говорил", - цитирует Клоппа FourFourTwo.