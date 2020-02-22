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Челси обыграло Тоттенхэм и закрепилось в зоне Лиги чемпионов

Челси обыграло Тоттенхэм и закрепилось в зоне Лиги чемпионов
16:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Челси прервал серию из четырех матчей без побед в АПЛ.

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги Челси оказался сильнее Тоттенхэма (2:1).

На 15-й минуте счет открыл Оливье Жиру, которого в январе связывали с потенциальным переходом в Тоттенхэм.

Счет удвоил Маркос Алонсо, после перерыва точно пробивший в дальний угол, но автогол Антонио Рюдигера за минуту до конца основного времени сократил отставание до минимального.

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Таким образом, Челси прервал серию из четырех подряд матчей без побед в рамках Премьер-лиги и закрепился на четвертом месте в таблице.

Тоттенхэм — пятый и теперь отстает от сегодняшних оппонентов на четыре очка.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Челси, Новости спорта, Новости футбола.
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