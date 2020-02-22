Месси в очередной раз доказал, что он с другой планеты: Барселона разгромила Эйбар

Новости спорта:Лионель Месси прервал свою голевую засуху покером в ворота Эйбара.

Барселона разгромила Эйбар на своем поле в матче 25 тура Примеры благодаря покеру Месси. Еще один гол на счету Артура.

Каталонцы решили исход матча в свою пользу еще в первом тайме. На 14 минуте Лионель прошел сквозь нескольких защитников и расстерял вратаря с близкого расстояния. Чуть позже хорошая комбинация завершилась пасом от Видаля, аргентинец на этот раз поразил ворота с угла вратарской.

На 40 минуте Лионель отдал пас на 11-метровую отметку на Гризманна, но того обокрал защитник. Месси подобрал мяч и добил его в пустые ворота.

Аргентинец забил четвертый гол в концовке поединка. Месси откликнулся на голевой пас от новичка команды Мартина Брэйтуэйта. На 90 минуте окончательный счет установил Артур, добив мяч после рикошета.

Лионель Месси не забивал в четырех предыдущих матчах за каталонцев. После сегодняшнего матча он лидирует среди бомбардиров Примеры с 18 мячами.

Барселона вышла на первое место в Примере, набрав 55 очков. Каталонцев может обойти мадридский Реал, сегодня Бланкос сыграют на выезде против Леванте.