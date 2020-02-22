Неймар не против продлить контракт с ПСЖ

Новости спорта:Неймар может остаться в Париже надолго.

По информации Mundo Deportivo, нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар готов продлить свой нынешний контракт с парижским клубом.

Срок действия действующего соглашения бразильца истекает в 2022 году, но чемпионы Франции готовы увеличить пакет заработной платы в размере 716 тысяч евро в неделю и предложить ему новые условия.

Неймар, которого испанская пресса по-прежнему связывает с возвращением в "Барселону", в текущем сезоне забил 13 мячей в 14 матчах Лиги 1 за "ПСЖ".

Напомним, что в августе 2017 года Неймар покинул "Камп Ноу" и отправился в "Пари-Сен-Жермен" за рекордную в мире плату в 222 миллионов евро. С тех пор появлялось много слухов, что "Барса" намерена вернуть бразильца в свой состав.