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Неймар не против продлить контракт с ПСЖ

Неймар не против продлить контракт с ПСЖ
19:42 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Неймар может остаться в Париже надолго.

По информации Mundo Deportivo, нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар готов продлить свой нынешний контракт с парижским клубом.

Срок действия действующего соглашения бразильца истекает в 2022 году, но чемпионы Франции готовы увеличить пакет заработной платы в размере 716 тысяч евро в неделю и предложить ему новые условия.

Неймар, которого испанская пресса по-прежнему связывает с возвращением в "Барселону", в текущем сезоне забил 13 мячей в 14 матчах Лиги 1 за "ПСЖ".

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Напомним, что в августе 2017 года Неймар покинул "Камп Ноу" и отправился в "Пари-Сен-Жермен" за рекордную в мире плату в 222 миллионов евро. С тех пор появлялось много слухов, что "Барса" намерена вернуть бразильца в свой состав.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Месси, Неймар.
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