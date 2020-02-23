Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Украинка Костюк выиграла парный турнир в Каире
Украинка Костюк выиграла парный турнир в Каире
Невероятный покер Месси - в обзоре матча Барселона - Эйбар (Видео)
Невероятный покер Месси - в обзоре матча Барселона - Эйбар (Видео)
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)

СМИ: Несколько матчей Серии А перенесены из-за коронавируса

СМИ: Несколько матчей Серии А перенесены из-за коронавируса
07:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ранее по этой причине в Италии были отменены игры на любительском уровне, а также встречи Серии С и Серии В.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене спортивных событий в регионах Венето и Ломбардия, под что попадают и игры Интер – Сампдория, Верона – Кальяри и Аталанта – Сассуоло.

"Министр спорта Винченцо Спадафора намерен отменить все спортивные события, запланированные на воскресенье (23 февраля) в регионах Венето и Ломбардия", — цитирует Джузеппе Конте BBC.

Интер уже подтвердил на своем официальном сайте, что игра против Сампдории перенесена. Заявлений от других клубов пока не последовало.

Ранее в Италии были отменены 42 футбольных матча в низших лигах, в том числе игра Серии В Асколи – Кремонезе. Причиной стало то, что в регионах Ломбардия и Венето было зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, два из которых привели к летальному исходу.

Аталанта хочет продлить контракт с главным творцом клубных успехов

В Китае сообщили о 75 567 случаях заражения коронавирусом Covid-19, в том числе – 2 239 смертях. Также Всемирная организация здоровья подтвердила более, чем 1 200 случаев в 26 других странах, которые привели минимум к восьми смертельным исходам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Яркий выход Беринчика в ринг в образе Халка (Видео)
02 Месси в очередной раз доказал, что он с другой планеты: Барселона разгромила Эйбар
03 Украинец оформил хет-трик в европейском чемпионате
04 Чуть не подрался в первом матче: Лень дебютировал за Сакраменто (Видео)
05 Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь