СМИ: Несколько матчей Серии А перенесены из-за коронавируса

Новости спорта:Ранее по этой причине в Италии были отменены игры на любительском уровне, а также встречи Серии С и Серии В.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене спортивных событий в регионах Венето и Ломбардия, под что попадают и игры Интер – Сампдория, Верона – Кальяри и Аталанта – Сассуоло.

"Министр спорта Винченцо Спадафора намерен отменить все спортивные события, запланированные на воскресенье (23 февраля) в регионах Венето и Ломбардия", — цитирует Джузеппе Конте BBC.

Интер уже подтвердил на своем официальном сайте, что игра против Сампдории перенесена. Заявлений от других клубов пока не последовало.

Ранее в Италии были отменены 42 футбольных матча в низших лигах, в том числе игра Серии В Асколи – Кремонезе. Причиной стало то, что в регионах Ломбардия и Венето было зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, два из которых привели к летальному исходу.

В Китае сообщили о 75 567 случаях заражения коронавирусом Covid-19, в том числе – 2 239 смертях. Также Всемирная организация здоровья подтвердила более, чем 1 200 случаев в 26 других странах, которые привели минимум к восьми смертельным исходам.