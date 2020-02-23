Промах Варди, гол Жезуса - в обзоре матча Лестер - Манчестер Сити (Видео)

Новости спорта:смотреть видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии Лестер - Манчестер Сити.

В заключительном матче игрового дня в АПЛ Лестер принимал Манчестер Сити. В первом круге "лисы" потерпели поражение, так что теперь были намерены взять реванш. Они могли повести в счете уже на четвертой минуте, когда Мэддисон вывел Ихеаначо на ударную позицию, но Келечи не смог укротить мяч. Через несколько минут Варди был очень близок к забитому голу, убежав от Фернандиньо и пробив мимо Эдерсона, но на помощь вратарю пришла штанга. Гости ответили на это ударом Мареза из-за пределов штрафной, с которым блестяще справился Шмайхель.

Со временем "горожане" полностью забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. У Гюндогана была отличная возможность забить после скидки Агуэро, но Илкай пробил недостаточно сильно и недостаточно прицельно. Подопечные Хосепа Гвардиола прижали соперника на его половине поля, проводя атаку за атакой, но это не помогало команде забить. Игроки Лестера раз за разом опережали оппонентов, отводя угрозу от своих ворот. Хозяева еще и могли забить, заработав опасный штрафной, но Мэддисону не удалось перебросить мяч через стенку.

Через несколько минут свой шанс получил Де Брюйне, но и его прямой удар оказался неточным. До окончания первого тайма команды заработали еще по одному опасному штрафному, но использовали их по-разному. Мэддисон попал в створ ворот, но Эдерсон справился с его ударом, а у "горожан" пробивал Марез, который был неточен. В концовке первой 45-минутки Агуэро удалось отправить мяч в сетку, но гол Серхио не был засчитан из-за офсайда. Чистых взятий ворот в первой половине встречи не было, так что команды отправились на перерыв, так и не открыв счет.

После возобновления игры команды заново присматривались друг к другу, но это не заняло слишком много времени. Затем подопечные Гвардиолы снова завладели игровым и территориальным преимуществом. Ле Брюйне мог забить относительно быстрый гол, хлестко пробив по воротам из выгодной позиции, но Шмайхель справился с ударом Кевина. Гости продолжали оказывать давление на чужую штрафную, в результате это принесло свои плоды. Прат сыграл рукой в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Однако Агуэро не удалось его реализовал — Шмайхель блестяще потащил удар Серхио.

Уже через минуту у Агуэро был шанс отличиться с игры, но аргентинец снова не смог выйти победителем из дуэли со Шмайхелем. Со временем подопечные Роджерса перехватили инициативу и провели несколько классных атак, одна из которых завершилась ударом Варди слету, но ему немного не хватило точности. Еще чуть позже возможность забить была у Перейры, но португалец долго принимал решение, благодаря чему Отаменди помешал ему нормально пробить по воротам.

Затем "горожане" снова забрали мяч под свой контроль и таки повели в счете. На 80-й минуте Марез протащил мяч и вывел Габриэля Жезуса на ударную позицию, а бразилец пробил мимо Шмайхеля — 0:1. После забитого гола манкунианцы не ушли в оборону, а продолжили контролировать мяч. В одном из эпизодов они могли удвоить преимущество, но Силва не попал по воротам из выгодной позиции. В концовке встречи Лестер все же перехватил инициативу и попытался пойти в финальный штурм, коего так и так и не произошло. Как итог, Манчестер Сити снова обыграл Лестер и сократил отставание от Ливерпуля до 19 набранных очков.

В 28-м туре Лестер отправится в гости к Норвичу, а Манчестер Сити пропустит матч против Арсенала, так как сыграет против Астон Виллы в финале Кубка Лиги.

Лестер - Манчестер Сити 0:1

Гол: Габриэль Жезус, 80

Лестер: Шмайхель — Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2) — Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди — Родри — Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва — Агуэро (Габриэль Жезус, 77)

На 62-й минуте Агуэро не реализовал пенальти (вратарь)