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Пушка Алонсо - в обзоре матча Челси - Тоттенхэм (Видео)

Пушка Алонсо - в обзоре матча Челси - Тоттенхэм (Видео)
10:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 27-го тура АПЛ Челси - Тоттенхэм.

Двадцать седьмой тур Английской Премьер-лиги стартовал с поединка в столице Великобритании, где на поле "Стэмфорд Бридж" проходила одна из вариаций Лондонского дерби — противостояние между Челси и Тоттенхэмом.

К поединку отчетного тура коллективы Фрэнка Лэмпарда и Жозе Моуриньо подошли не только в качестве принципиальных географических соперников, но еще и как главные претенденты на четвертую строчку в турнирной таблице. Если быть точнее, то "пенсионеры" занимали последнее место на попадание в Лигу чемпионов, однако собственными усилиями усугубили бывшей комфортной ситуацию, ни разу не победив за четыре игры чемпионата до этого.

"На подборе" следующей осечки "синих" уже стоял с распростертыми руками коллектив Жозе Моуриньо. Более того, у португальского специалиста были еще и личные обиды на главного тренера Челси, ведь Лэмпарду удалось оставить за собой их первое противостояние в текущем сезоне (2:0). Никто не обыгрывал Моуриньо дважды за один футбольный год в рамках чемпионата, и Жозе не сильно хотел нарушать эту традицию.

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Однако Тоттенхэм оказался неспособен отойти от напряженного противостояния в Лиге чемпионов, и попросту просел под имевшим на несколько дней отдыха больше соперником. Лэмпард выиграл игру за счет большого желания показать себя у Росса Баркли и Маркоса Алонсо, к которым присоединился ведущий скрытое противостояние с фанатами команды Оливье Жиру.

Француз первым сумел вскрыть оборону оппонентов, отправив мяч в сетку на добивании затяжного момента в чужой штрафной, который создал передачей из центра поля Жоржиньо. В совокупности с сейвом от Льориса и попаданием мяча в правую штангу после удара Баркли, эпизод смотрелся очень динамично. Логическое завершение стараний "синих" от начала поединка, в котором Тоттенхэм учувствовал лишь формально.

Не смогли встать на ноги в полной мере подопечные Моуриньо и во время не самого плохого промежутка игрового времени в их исполнении перед уходом на перерыв. Тем более, что после начала второго тайма Челси сумел удвоить преимущество благодаря точному удару из-за пределов штрафной от Маркоса Алонсо. Испанец вышел в этой встрече в виду необходимости тренерского штаба изменить тактическую схему в связи с травмой Канте, и смог дополнить атаки своей команды качественными дальними ударами.

Попадание мяча в правую крестовину ворот Льориса после удара со штрафного от Алонсо под конец матча сигнализировало всем присутствующим на стадионе, что своего Челси в этой встрече не отпустит. Даром, что последняя серьезная атака Тоттенхэма завершилась неудачно подставленной под прострел Ламелы с левого фланга ногой Рюдигера. Кабальеро не смог записать в свой актив "сухой" поединок — не самая большая цена для "синих" за победу над прямым преследователем.

В следующем туре Челси ожидает выезд на игру против Борнмута, а Тоттенхэм предстанет перед своими фанатами в поединке против Вулверхэмптона.

Челси - Тоттенхэм 2:1

Голы: Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (авт.)

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли (Виллиан, 77), Жиру (Абрахам, 71), Маунт.

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Альдервейрельд (Орье, 78), Вертонген — Танганга, Ндомбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис — Моура, Бергвейн (Алли, 78).

Предупреждения: Кристенсен — Уинкс, Ло Чельсо.

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