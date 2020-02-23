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Воскресенье, 23.02.2020
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Как он это делает?: Холанд опять забил в Бундеслиге (Видео)

Как он это делает?: Холанд опять забил в Бундеслиге (Видео)
11:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 23-го тура чемпионата Германии Вердер - Боруссия Д.

Подопечные Люсьена Фавра обыграли коллектив Флориана Кохфельдта и набрали очередные три очка.

Отметим, Эрлинг Холанд забил свой девятый гол в пяти играх Бундеслиги.

Вердер - Боруссия Д 0:2

Голы: Загаду, 52, Холанд, 66

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Вердер: Павленка – Велькович (Сарджент, 82) , Топрак, Мойсандер – Селасси, Битенкур (Эггештайн, 67), Классен, Аугустинссон – Осако (Вольтмейд, 90), Зельке, Рашица

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими (Аканжи, 90+3), Витсель, Джан, Герруйро – Т.Азар (Брандт, 90), Холанд, Санчо (Рейна, 77)

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