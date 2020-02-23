Рекордный гол Роналду - в обзоре матча СПАЛ - Ювентус (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ - Ювентус.

В непростом матче "бьянконерри" сумели обыграть своего оппонента.

Отметим, португалец уже в 11-м матче кряду в Серии А забивает в ворота соперников, тем самым повторив рекорд турнира. Ранее подобное достижение установил Габриэль Батистута в сезоне-1994/95 и Фабио Куальярелла в прошлом розыгрыше Серии А.

Видеобзор матча:

СПАЛ - Ювентус 1:2

Голы: Петанья, 69 (с пенальти) — Роналду, 39, Рэмси, 60

СПАЛ: Бериша — Ционек, Бонифаци, Зуканович, Река — Миссироли (Туньов, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89) — Кастро (Фарес, 60), Петанья, Стрефецца

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Кьеллини (Де Лигт, 54), Ругани, Данило — Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабио, 73) — Роналду, Дибала, Куадрадо

Предупреждения: Валоти, Зуканович, Стрефецца, Ционек — Матюиди, Данило.