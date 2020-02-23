Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Украинка Костюк выиграла парный турнир в Каире
Украинка Костюк выиграла парный турнир в Каире
Как он это делает?: Холанд опять забил в Бундеслиге (Видео)
Как он это делает?: Холанд опять забил в Бундеслиге (Видео)
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя

Рекордный гол Роналду - в обзоре матча СПАЛ - Ювентус (Видео)

Рекордный гол Роналду - в обзоре матча СПАЛ - Ювентус (Видео)
12:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ - Ювентус.

В непростом матче "бьянконерри" сумели обыграть своего оппонента.

Отметим, португалец уже в 11-м матче кряду в Серии А забивает в ворота соперников, тем самым повторив рекорд турнира. Ранее подобное достижение установил Габриэль Батистута в сезоне-1994/95 и Фабио Куальярелла в прошлом розыгрыше Серии А.

Видеобзор матча:

СПАЛ - Ювентус 1:2

Голы: Петанья, 69 (с пенальти) — Роналду, 39, Рэмси, 60

СПАЛ: Бериша — Ционек, Бонифаци, Зуканович, Река — Миссироли (Туньов, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89) — Кастро (Фарес, 60), Петанья, Стрефецца

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Кьеллини (Де Лигт, 54), Ругани, Данило — Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабио, 73) — Роналду, Дибала, Куадрадо

Как он это делает?: Холанд опять забил в Бундеслиге (Видео)

Предупреждения: Валоти, Зуканович, Стрефецца, Ционек — Матюиди, Данило.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, ФК СПАЛ, СПАЛ - Ювентус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
02 Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
03 Беринчик - Сармьенто: видео боя
04 Леванте поверг в шок Реал (Видео)
05 Невероятный покер Месси - в обзоре матча Барселона - Эйбар (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь