Отмененный гол Ибрагимовича - в обзоре матча Фиорентина - Милан (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии.

Футбольная суббота в итальянской Серии А получилась уж слишком скупой на футбольные события, вместив в себя всего три поединка. Совершенно точно, на этом фоне наиболее захватывающим противостоянием выглядела встреча на поле стадиона "Артемио Франки" во Флоренции, куда совершил визит знаковый для местной Фиорентины футболист, а нынче — футбольный тренер, Стефано Пиоли. Привез с собой итальянский специалист свою нынешнюю команду — Милан.

Борьба за право представить страну на европейской арене в следующем сезоне не утихает. Более того, серия неудач римской Ромы открывает ее преследователям неплохую возможность вклиниться в противостояние за право напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Претендентам на это место — Наполи, Милану, Вероне и Парме — предстоит между собой решать, кто же окажется более достойным подняться поближе к солнцу.

У соперника "россонери" по отчетной встрече была немного иная задача. Фиорентина уже давно перестала радовать своих фанатов яркой игрой, крепко укоренившись в середине турнирной таблицы. "Лилиям" плохо удавалось навязать противостояние командам из еврокубковой зоны, что и обуславливало постепенное движение коллектива Джузеппе Якини в четко выделенных рамках отведенной им зоны.

Однако Милан уже успел сформировать за собой славу команды, которая может придумать себе трудности на ровном месте, поэтому получить в календаре столь неприятного оппонента оказалось для подопечных Пиоли настоящей проблемой. В начале матча именно "лилии" были острее в завершающей стадии, а на 13-й минуте произошел неприятный для голкипера гостей, Джанлуиджи Доннаруммы, эпизод. Вратарь замешкался с мячом в штрафной, прозевав рывок Кьезы, после чего был вынужден ценой повреждения стараться отвести угрозу. Столкновение с форвардом соперников сыграет свою роль в последующей замене Доннаруммы на Беговича во втором тайме.

Четверть часа понадобилась "россонери" для создания первой серьезной угрозы, однако Ребичу не повезло переиграть Драговски ударом головой из пределов вратарской. Не сопутствовала Удача и Златану Ибрагимовичу, которому даже удалось направить мяч в сетку из борьбы против четырех соперников на пути к цели — арбитр зафиксировал игру рукой от Златана во время обработки паса Ребича с левого фланга.

А вот во втором тайме для Милана все сложилось как нельзя лучше. Подачу Чалханоглу с левого фланга решил принять в центре штрафной на грудь Касерес, однако не рассчитал отскок, сообразив в итоге отличную скидку на набегавшего Ребича. Получив преимущество по счету, гости приобрели еще и численное превосходство над соперником. Желтая карточка за срыв прохода Златана в штрафную превратилась для Дальберта в красную после просмотра арбитром повтора ситуации.

Впрочем, маховик истории вернулся в сторону Фиорентины ровно с такой же скоростью, как его оттягивал на себя Милан. Кутроне был сбит на правом фланге чужой штрафной усилиями Романьолли, а Беговичу не удалось в полной мере парировать удар Пулгара с одиннадцатиметровой отметки. Помимо этого эпизода, боснийский кипер сумел еще пару раз совершить спасения для своей команды, так что "россонери" вполне рисковали остаться без очков в этой встрече на фоне своей неубедительной игры под занавес поединка.

В следующем туре Фиорентине предстоит сыграть во Фриули против Удинезе, а в гости к Милану пожалует генуэзская Дженоа.

Фиорентина - Милан 1:1

Голы: Пулгар, 85 (пен.) — Ребич, 56

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола (Игор, 73), Дункан, Пулгар, Кастровилли (Кутроне, 68), Дальберт — Кьеза, Влахович.

Милан: Дж. Доннарумма (Бегович, 52) — Конти, Габбья (Мусаккьо, 74), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо (Салемакерс, 81), Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович.

Предупреждения: Касерес — Беннасер, Чалханоглу, Эрнандес.

На 62-й минуте был удален Дальберт (Фиорентина) (грубый фол).