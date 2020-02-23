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Звезда Реала пропустит матчи с Барселоной и Манчестер Сити

Звезда Реала пропустит матчи с Барселоной и Манчестер Сити
14:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: twitter.com

Новости спорта:Эден Азар снова получил повреждение.

Нападающий «Реала» Эден Азар получил травму лодыжки, сообщается на официальном сайте мадридской команды.

Напомним, Азар получил повреждение во время матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). Бельгийский игрок был вынужден покинуть поле на 67-й минуте. Азара заменил бразильский форвард Винисиус Жуниор.

Ожидается, что восстановление Азара займёт не менее двух месяцев. Таким образом, форвард не сможет принять участия в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (26 февраля, 17 марта), а также пропустит матч испанской Примеры с «Барселоной» (1 марта).

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Матч с «Леванте» стал для Эдена только 10-м в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. 29-летний футболист пропустил три встречи в начале кампании из-за повреждения подколенного сухожилия, после чего не играл с конца ноября до середины февраля из-за трещины в ноге.

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УЕФА, Реал, Лига Чемпионов, Барселона, Новости спорта, Эден Азар, Новости футбола.
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