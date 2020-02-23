Колос неожиданно обыграл Александрию, Карпаты и Днепр расписали мировую

Новости спорта:Завершились два первых матча воскресенья в УПЛ.

Львовские Карпаты сыграли вничью с СК Днепр-1 в матче 19 тура чемпионата Украины.

Команды обменялись голами в первой половине. На гол Дийе с подачи Пасича днепряне ответили точным ударом Супряги.

Последние минуты прошли в атаках Днепра, который пытался вырвать победу, однако забить гостям больше не удалось.

Карпаты замыкают турнирную таблицу чемпионата Украины. У львовской команды 12 очков после 19 туров. СК Днепр-1 набрал 19 очков и занимает 8-е место УПЛ.

Александрия дома уступила Колосу (1:2) в домашнем матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Все три мяча команды забили уже после перерыва. Буквально на первой минуте второго тайма забили гости — Евгений Смирный хорошо пробил в ближний угол, Юрий Панькив не справился с ударом хавбека.

Однако уже через 15 минут Александрия восстановила равенство в счете — Артем Ситало пробил точно в цель. Под конец встречи обе команды пытались вырвать победу.

И гостям это удалось — Кожушко протянул мяч и прострелил на того-таки Смирного, который и пробил Панькива.